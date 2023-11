Pablo Montero responde a Gaby Spanic; lo acusa de abuso sexual

Este 2023, Pablo Montero, reconocido actor mexicano, fue señalado por diversas acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.

La primera fue en contra de una menor de edad, denuncia que las autoridades pertinentes desestimaron.

Sin embargo, en los últimos días, el actor volvió a posicionarse al centro de la atención mediática luego de que Gaby Spanic, actriz venezolana, lo acusó de cometer el mismo delito en su contra durante el programa ‘La Casa de los Famosos’.

Ante ello, el también cantante decidió romper el silencio y brindar sus primeras declaraciones, respuesta que difundió a través de una nota de voz en un programa televisivo.

De forma tajante, el famoso mencionó que no dará importancia al tema, pues señaló que todo era completamente falso:

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, mencionó.

Asimismo, insistió en que si los hechos hubieran ocurrido tal cual narró Spanic, la producción del reality show lo habría expulsado de forma inmediata:

Finalmente, argumentó que debido a que la también reina de belleza no lo denunció, pone en duda a su palabra:

Durante una de las emisiones de ‘Secretos de villanas’, Gaby Spanic platicó junto a sus compañeras sobre su experiencia como participante dentro del aclamado espectáculo de televisión.

Fue entonces que expresó que no toda su estadía fue grata, pues se enfrentó con momentos desagradables, uno de ellos, provocado por Montero, quien también formaba parte del show.

Según lo relatado, el intérprete ingresó a un cuarto donde ella estaba fumando, lugar donde Pablo Montero intentó besarla a la fuerza y además, la tocó sin su consentimiento:

“Me abrió el ‘cuartico’ de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!'”, contó la actriz.