Francisco Javier Casillas, 68 años de éxitos en el deporte en BCS

El corredor sudcaliforniano Francisco Javier Casillas, originario de Santa Rosalía, se inició en el atletismo a sus 12 años. Hoy, a sus 68 años, continúa su pasión por este deporte. Este 2023 se le ha visto participar en distintas competencias que se llevaron a cabo en La Paz y para, cada una de ellas, ha tenido una ardua preparación.

Casillas participó en su primera Olimpiada en Ciudad Constitución a los 15 años, en los 100 y 200 metros planos, y obtuvo una medalla en esa justa. En la misma competencia, en lanzamiento de jabalina, logró medalla de oro y un pase al prenacional de Zacatecas, hoy conocido como Macroregionales CONADE, donde consiguió un cuarto lugar general.

En entrevista, el atleta sudcaliforniano mencionó que la motivación para seguir adelante en su carrera ha sido el ser constante y disciplinado en lo que más le gusta hacer, ya que es un deporte que no ha dejado y lo practica con intensa pasión.

“Requiere mucha disciplina: no desvelarme, buenos hábitos alimenticios y los entrenamientos. Lo hago con mucho cariño, amor y respeto a mí mismo. Es difícil y eso no lo cambiamos, aparte de todos los logros que te he mencionado son señales de batalla cada una de las medallas […] Eso me da más impulso a mi vida”.