Paceño busca representar a México en viaje espacial de Blue Origin; así puedes apoyarlo

Carlos Aguilera, ingeniero aeroespacial originario de La Paz, busca un lugar en la próxima misión de Blue Origin. Con estudios en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y una maestría en tecnologías espaciales avanzadas por la Universidad Aeroespacial de Samara, Rusia, el joven paceño aspira a representar a México en el espacio.

Campaña global y apoyo mexicano

Actualmente, Carlos forma parte del top 50 de aspirantes a uno de los seis asientos que se otorgarán en la misión organizada por SERA Space, donde participan candidatos de todo el mundo. La fase inicial de la campaña consiste en dar visibilidad a sus publicaciones en X (antes Twitter) con el hashtag #SeraSpace.

Gracias al apoyo de la comunidad, el ingeniero paceño subió este fin de semana del puesto 50 al 39 a nivel mundial.

“Lo más importante ahora es la difusión y los likes en mis publicaciones para seguir avanzando y representar a toda la península californiana y a México”, comentó Carlos.

Además de su sueño personal, Aguilera busca inspirar a los jóvenes mexicanos a interesarse en la ciencia y la exploración espacial.

“México es un país de gente chingona, demostremos que lo somos”, escribió en sus redes.

Quienes deseen ayudar pueden visitar su cuenta de X, donde lo encuentran como Freddy Aguilera (@Freddysp117x) y dar difusión a sus publicaciones. Con ello, espera llevar la bandera mexicana al espacio, junto con unos tradicionales burritos de machaca con tortilla de harina.

