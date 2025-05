Desconoce la gente de La Paz sobre las próximas elecciones al Poder Judicial

A menos de un mes de las elecciones del Poder Judicial, que se celebrarán el próximo 1 de junio, algunos ciudadanos de La Paz manifestaron desconocer tanto a los candidatos como las características del proceso. En un sondeo realizado en la capital del estado, se identificó una tendencia generalizada de desinformación y escaso interés en participar en este ejercicio democrático.

Entérate: Llegan a BCS boletas para elección del Poder Judicial federal

Aunque algunos señalaron que desean participar, tienen reservas debido al desconocimiento sobre los perfiles en contienda. Añadieron que no saben cuántas elecciones se llevarán a cabo ni qué cargos se definirán en la jornada. A pesar de ello, consideraron que la población debería involucrarse más en estos temas, ya que las decisiones que se tomen impactarán directamente en la sociedad.

“Tengo interés, pero realmente desconozco mucho de los candidatos y además no tengo mucha noción de ello […] siento que primero tendríamos que investigar sobre esas cuestiones porque realmente van a ser factores que influyan en nuestras decisiones y votos, y esos votos van a ser factores que influyan en la sociedad, entonces tendríamos que investigar un poquillo sobre eso”, expresó Alberto Silva.

“Desconozco el tema, la verdad no lo he pensado ni lo he considerado. […] considero que es importante conocer más la verdad. En el fondo sí siento que debería informarme más”, opinó Francisco González.