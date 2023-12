Paceños en contra de la pirotecnia

La Paz. – Ahora con diciembre y las fiestas de fin de año, muchas personas suelen usar pirotecnia a las afueras de sus hogares, pero en fechas actuales las y los paceños se pronunciaron en contra de su uso por los incidentes que pueden ocurrir.

Lorena es madre de familia y puntualizó que en su hogar no permite el uso de fuegos pirotécnicos, ya que tiene un hijo pequeño y teme que le suceda algo.

“Yo les recomendaría a las personas que no compraran porque son peligroso para los niños y para uno también y más bien para los animalitos, ya que se asustan con los cohetes […] yo de hecho yo soy madre y en mi casa no se usan, yo recomiendo los juguetes a los niños, una fogatita, lumbre y todo, pero cohetes no […] como tengo un niño de seis años y es muy peligroso. Sí, mucha gente se emociona con los cuetes y todo en esos días, pero a mí no”.

José comentó que en su caso su casa se incendió por culpa de la pirotecnia, por lo que su postura es en contra de su uso en zonas urbanas.

“A mí me quemaron una casa. Tenía mi casita de cartón y por culpa de un cuete que cayó ahí tenía el techo de palma y se me quemó, es por eso que digo que no deberían de permitir y más que muchos niños se accidentan se destruyen la mano y todo eso”.

Jesús, por su parte, aseguró que ha visto a muchas personas accidentarse por usar pirotecnia y culpa a la falta de precauciones al emplearla.

“Estoy de acuerdo en que no permitan la venta de cuetes por lo mismo porque hay muchos accidentes, no hay una prudencia para eso y no estoy a favor por los accidentes, nunca he tenido accidentes gracias a Dios, pero muchas personas que he visto han tenido casos de accidentes ¿Por qué? Porque no tienen precaución”.

Finalmente, los entrevistados invitaron a los demás moderen el uso de fuegos artificiales. Destacaron que su uso debe restringirse a personas capacitadas y debe hacerse en áreas adecuadas para evitar accidentes.