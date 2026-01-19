Jornada 3 Liga MX ¿Dónde ver EN VIVO Pachuca vs América hoy 18 de enero del 2026?

El esperado encuentro entre los Tuzos del Pachuca y las Águilas del América se llevará a cabo hoy, domingo 18 de enero del 2026, a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.

Este duelo, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, es crucial para ambas escuadras, especialmente para el conjunto azulcrema que dirige André Jardine, el cual busca su primera victoria y su primer gol en el certamen tras un inicio incierto.

Para los aficionados del fútbol que se preguntan dónde seguir las acciones, la transmisión en México será exclusiva a través de la plataforma de streaming FOX One, por lo que el partido no contará con señal en televisión abierta.

En Estados Unidos, los seguidores podrán disfrutar del juego mediante las señales de TUDN, VIX Premium y las plataformas digitales de dicha cadena, asegurando una cobertura total para la comunidad hispana.

La urgencia de puntos marca la pauta de este choque en el “Huracán”. El América llega en la posición 16 de la tabla general con apenas una unidad, mientras que el Pachuca, bajo el mando de Guillermo Almada, se ubica en el sitio 13 con tres puntos.

Se espera un duelo de alta intensidad debido a la rivalidad creciente que han forjado estas instituciones en las últimas liguillas y torneos regulares del fútbol mexicano.

Antecedentes y estadísticas del Pachuca vs América en el Estadio Hidalgo

Históricamente, visitar el Estadio Hidalgo representa un desafío mayor para las Águilas, ya que los Tuzos han sabido imponer condiciones en su territorio. En los enfrentamientos directos más recientes, Pachuca ha demostrado ser un “caballo negro” para el equipo de Coapa, eliminándolos en diversas instancias de eliminación directa.

Para este Clausura 2026, el América presenta las bajas sensibles de jugadores como Ramón Juárez por expulsión, aunque recupera piezas clave en la ofensiva como Henry Martín, quien apunta a tener minutos para romper la sequía goleadora del club.

Por su parte, el equipo hidalguense confía en la velocidad de sus extremos y la contundencia de Salomón Rondón. Las alineaciones probables sugieren que André Jardine apostará por Luis Malagón en el arco, acompañado por Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo en la creación.

Del lado local, Carlos Moreno será el encargado de resguardar la portería frente a los constantes ataques que se esperan de la ofensiva visitante.

