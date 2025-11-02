Pachuca vs. Chivas: horario, dónde ver y lo que está en juego en el cierre de la Jornada 16 del Apertura 2025

La Jornada 16 del Apertura 2025 cierra con un duelo crucial entre Pachuca y Chivas de Guadalajara, dos equipos que aún pelean por un lugar directo en la Liguilla. Ambos llegan al Estadio Hidalgo con la obligación de sumar puntos para evitar depender del Play-In.

El encuentro se disputará este domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en streaming por Caliente TV y FOX One, además del minuto a minuto en Mediotiempo.

El panorama de los Tuzos

El equipo dirigido por Guillermo Almada ha tenido dificultades para reencontrarse con la victoria. Con 22 puntos, los Tuzos se mantienen fuera de la zona de clasificación directa y necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

En su último partido, Pachuca empató 2-2 ante Toluca en un duelo lleno de emociones. Sin embargo, el equipo dejó la sensación de que debe mejorar en defensa y concretar más opciones si quiere llegar fuerte al cierre del campeonato.

Chivas llega motivado tras golear en el Clásico Tapatío

Del otro lado, Chivas vive uno de sus mejores momentos del torneo. Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de vencer 4-1 al Atlas, en una de sus actuaciones más sólidas del semestre.

Con 23 unidades, el Rebaño Sagrado está en la pelea directa por los primeros puestos. Buscará aprovechar el impulso anímico de su goleada para sumar tres puntos de oro que lo acerquen a la Liguilla directa.

Historial reciente

Los números favorecen a Chivas en los últimos enfrentamientos:

Chivas 2-1 Pachuca (Clausura 2025)

(Clausura 2025) Pachuca 0-2 Chivas (Apertura 2024)

(Apertura 2024) Pachuca 0-1 Chivas (Clausura 2024)

Los tapatíos no pierden ante los Tuzos desde hace más de un año, lo que refuerza su confianza para este encuentro.

Dónde ver Pachuca vs. Chivas EN VIVO

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025 Hora: 19:00 (centro de México)

19:00 (centro de México) Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: Caliente TV y FOX One

Lo que está en juego

Con solo una jornada restante en la fase regular, tanto Pachuca como Chivas se juegan mucho más que tres puntos. Está en disputa la posibilidad de asegurar su pase directo a la Liguilla y llegar con confianza al cierre del torneo.

Para los Tuzos, ganar en casa sería un impulso vital. Para el Rebaño, una victoria lo colocaría entre los favoritos al título. Todo está listo para un domingo decisivo en el Estadio Hidalgo.