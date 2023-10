Paciente con cáncer de mama denuncia al IMSS La Paz por negligencia médica

Cuando hablamos de cáncer, reconocemos que existen medidas preventivas que hubieran ayudado a tener una detección a tiempo y así, en la medida de lo posible, aminorar la problemática.

Mucho se habla también de las campañas de salud preventivas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); los “carros rosas”, enormes carteles y folletos que nos brindan información para realizar una autoexploración de mama, entre otros.

Constantemente invitan a la prevención, lo cual es sumamente importante; sin embargo, ¿qué pasa cuando ya se detectó algo y, ahora sí, es necesario una orientación médica? La historia de María Luisa, una paciente de 56 años con cáncer de mama que lucha día con día para ser atendida dignamente en la clínica #34 del IMSS, en la capital del estado, plasma una realidad que algunos viven dentro de la institución: una apatía y rechazo por parte del personal de salud y, principalmente, por los directivos.

La plática con María Luisa ha sido de gran ayuda para comprender: ¿cómo se vive el cáncer de mama? ¿Cuáles han sido las experiencias? Conocer la enfermedad desde la propia trayectoria de vida, es una realidad muy distinta a como la platican los trabajadores, comunicadores y personal de salud, enfatiza.

Sobre esto, María aseguró que, antes de su diagnóstico, acudió al área de Medicina Preventiva del IMSS, a lo que en ningún momento tuvieron la iniciativa o interés, en ayudarla ni orientarla sobre cómo realizar una autoexploración o para conocer realmente los síntomas o indicadores de riesgo en su salud:

“Entonces, fui a medicina preventiva, que es donde va uno. Bueno, pues para no hacerla tan largo; entré a medicina preventiva, la muchacha que estaba ahí en ningún momento me quiso… Te miran como apestada…. ‘No te voy a hacer yo el estudio, usted se tiene que tocar’… Sola no es lo mismo; porque ellos saben, ellos estudian, ella es tan… Era un problema táctil y visible que tenía en el seno. En ningún momento me quiso hacer el estudio. Ella me dijo ‘le voy a hacer la orden, pero va a ir a una lista de 70 y tantas personas’, era la última, ¿cuándo me iba a tocar? Pues no sabía, yo ya tenía un problema”, comentó

Tras ser la número 73 en la lista y consultar en otra clínica, la doctora que la atendía, inmediatamente, le comentó que esto ya era grave. No puede esperar, es de vida o muerte; pues, su diagnóstico resultó ser cáncer de mama en un nivel muy avanzado:

“¿Cómo? Me dijo… No, inmediatamente fue a Medicina Preventiva, se trajo a la encargada de todas las de Medicina Preventiva. Ella dijo “yo se lo voy a llenar personalmente”, que se lo agradezco mucho a la doctora, por eso todavía estoy aquí; porque ella dijo que personalmente la voy a llenar, y dijo “tú te vas a parar aquí para que me digas”… De ahí ella llenó la forma, que es la orden, se fue a coordinación con la coordinadora de la clínica 34, ella la firmó y autorizó todo para que me dieran una cita inmediatamente para la masto”, relató

Si no hubiera sido por esta doctora, María Luisa asegura que no estaría aquí, y por tanto, es importante reconocer que el área de Medicina Preventiva realmente no está ayudando a prevenir.

Además del área de Medicina Preventiva, existen otras deficiencias, “trabas” e irregularidades dentro de la institución médica. Por lo que, en el transcurso de octubre (a propósito del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama), María Luisa nos seguirá contando toda su travesía; entre la batalla por lograr salir adelante con cáncer de mama, y luchar por ser atendida en el IMSS para así, poder vencer su enfermedad.

GC