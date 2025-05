Paciente con VIH denuncia discriminación y negligencia del IMSS

Un paciente de 33 años diagnosticado con una severa lesión en la columna denunció negligencia médica y discriminación por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto en La Paz como en Ciudad Obregón. Desde hace más de un año espera una cirugía que requiere con urgencia para detener su dolor y recuperar su movilidad.

El hombre explicó que fue diagnosticado con espondilolistesis severa, resultado de un accidente que sufrió hace años en su carrera como bailarín de ballet. En abril de 2024, comenzó a recibir atención en la Unidad Médica Familiar número 1 del IMSS en La Paz, donde aseguró haber sido víctima de un trato despectivo por parte del personal médico y administrativo.

Pese al diagnóstico, pasó varios meses sin recibir una fecha para cirugía. En octubre de 2024 fue ingresado a urgencias tras presentar pérdida del control de esfínteres, señal de que su condición se agravaba. Aunque fue programado para operación, fue retirado del quirófano bajo el argumento de que su “nivel de viralidad era alto” por vivir con VIH. Esta versión fue desmentida por su médico internista, quien verificó que su carga viral estaba controlada y no había motivo clínico para posponer el procedimiento.

“Mi doctora me dijo que no me podía operar porque mi nivel de viralidad estaba alto, cosa que no es cierta, porque yo siempre he estado controlado. Inclusive mi doctor de medicina interna me dijo: ‘Oye, te están discriminando. No te están operando porque tienes VIH’”, relató.