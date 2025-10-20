VIDEO: Graban a paciente agrediendo a doctora del IMSS en Cabo San Lucas

Una agresión a doctora del IMSS en el Hospital General de Subzona No. 26, en Cabo San Lucas, provocó indignación en redes sociales luego de que se difundiera un video donde una paciente golpea a la médica durante su turno en el área de urgencias.

De acuerdo con los reportes, la mujer habría reaccionado violentamente tras afirmar que fue “maltratada” durante la atención médica. El incidente ocurrió dentro de las instalaciones del hospital y fue grabado por testigos, generando una ola de comentarios de apoyo hacia el personal médico del municipio.

En las imágenes se observa el momento en que la paciente arremete contra la doctora, mientras paramédicos intentan intervenir para controlarla. También se escucha a los presentes pedir el apoyo del personal de seguridad del hospital para detener la agresión.

Reacciones tras la agresión a doctora del IMSS

El hecho reavivó el debate sobre la violencia hacia el personal médico, un problema que diversas organizaciones del sector salud han denunciado en los últimos años ante la falta de protocolos de protección y campañas de sensibilización hacia los pacientes.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la agresión, ni se ha confirmado si la doctora presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud o las medidas que podrían aplicarse contra la agresora.