Paciente en ambulancia sufre retraso durante bloqueo de agricultores que exigen apoyo oficial

El traslado de un paciente en ambulancia se vio afectado este miércoles por el bloqueo carretero que realizaron agricultores en protesta por la falta de apoyos gubernamentales al sector rural.

El incidente ocurrió donde los manifestantes interrumpieron el paso vehicular para exigir una respuesta inmediata a las autoridades ante las pérdidas por sequía y la falta de programas de subsidio.

Durante el cierre, una ambulancia del sistema de emergencias médicas quedó varada con un paciente que era trasladado a un hospital regional. Los paramédicos intentaron dialogar con los agricultores para que les permitieran avanzar, sin embargo, el paso fue bloqueado durante varios minutos.

Agricultores bloquean carretera en protesta por abandono del gobierno y falta de apoyo

“Se les explicó que llevábamos un paciente que necesitaba atención, pero al principio no quisieron liberar el camino. Después de insistir y con apoyo de la Guardia Nacional logramos pasar”, relató uno de los socorristas.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, fue finalmente trasladado al hospital donde se reporta estable, aunque los paramédicos advirtieron que cualquier retraso en un traslado médico puede representar un riesgo.

Autoridades estatales informaron que se mantienen mesas de diálogo con representantes del movimiento agrícola para liberar por completo la vialidad y evitar nuevos incidentes que afecten a la población.

Por su parte, los agricultores señalaron que lamentan los inconvenientes, pero aseguraron que “no hay otra forma de ser escuchados”, insistiendo en que la falta de apoyo del gobierno los ha llevado a una situación insostenible.

El bloqueo generó largas filas de vehículos y retrasos de hasta dos horas para automovilistas, mientras cuerpos de seguridad y tránsito implementaron desvíos temporales en la zona.