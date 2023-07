Más de 100 pacientes se quedan sin hemodiálisis en ISSSTE Conchalito en La Paz

Derechohabientes del ISSSTE Conchalito en La Paz, se manifestaron preocupados por la falta del servicio de hemodiálisis por parte de la clínica de salud. Son por lo menos 100 pacientes que no han sido atendidos en tiempo y forma para dar seguimiento a su tratamiento.

Las complicaciones tienen desde que inició el año, señalan que en repetidas ocasiones de enero a la fecha, les han suspendido sus sesiones por fallas en las máquinas.

David Ramírez, uno de los afectados, señaló que han estado buscando respuesta por parte de la institución de salud y es que esta semana se han tardado en realizar las hemodiálisis.

Algunos han tenido que pagar de manera particular hasta $3,000 por sesiones, tomando en cuenta que son por lo menos tres a la semana.

Minerva Hernández, destacó que hasta ahora la respuesta por parte del ISSSTE, ha sido que todo depende de la empresa contratada para el mantenimiento de la tubería del agua.

“Desde el lunes que no están trabajando la tubería del agua, ya nos informaron ahorita los directivos que es una empresa que viene de México, que ganó la licitación y que no sé qué, y que no ha cumplido con su funcionamiento, entonces que ellos también están en la espera de que terminen de arreglar la tubería para darnos las sesiones como deben de ser”