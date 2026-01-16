Presentan hoy el libro “El Pacto de Todos Santos” en el Archivo Histórico de BCS
La Paz, BCS.– Este viernes 16 de enero, se presenta el libro titulado “El Pacto de Todos Santos. Parteaguas de la lucha civil contra la minería tóxica y los megadesarrollos en Baja California Sur”, obra de la autora Vicky Güereña Mills.
El evento se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas, en la Sala de Atención a Usuarios del Archivo Histórico del Estado “Pablo L. Martínez”, ubicada en Ignacio Altamirano 975, entre Encinas y Legaspi, colonia Centro, La Paz. La entrada es libre.
La presentación contará con la participación de Víctor Adrián Trujillo Muñoz, Leonardo Reyes Silva y Juan Ángel Trasviña, quienes compartirán reflexiones sobre el contenido del libro y su relevancia en el contexto ambiental y social de Baja California Sur.
La obra documenta la resistencia ciudadana frente a proyectos mineros y desarrollos de gran escala que han generado preocupación por sus impactos ecológicos y comunitarios.
Invitación abierta
El Archivo Histórico de BCS invita a la comunidad a asistir y formar parte de este espacio de diálogo y memoria colectiva. El evento busca reconocer el papel de la sociedad civil en la defensa del territorio sudcaliforniano.
