Los Cabos se adhiere al Pacto Nacional contra la Violencia hacia la Niñez

El Gobierno de Los Cabos, a través de SIPINNA Municipal, anunció su adhesión al Pacto Nacional contra la Violencia hacia la Niñez , durante el Encuentro Nacional de Secretarías Ejecutivas realizado el 24 y 25 de noviembre en Cancún, Quintana Roo.

Brisa Celeste Gastélum Apodaca, secretaria ejecutiva de SIPINNA Los Cabos, participó en los trabajos donde se formalizó la firma del Pacto Nacional contra la Violencia hacia la Niñez , impulsado por SIPINNA Nacional. En este espacio, Quintana Roo se convirtió en la primera entidad en sumarse a esta iniciativa.

“Este pacto inicia un camino colectivo para garantizar que cada niña, niño y adolescente viva con dignidad, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos. Estamos construyendo un país donde la infancia no solo se protege: florece”, expresó Gastélum Apodaca.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Nacional, Lorena Villavicencio Ayala, destacó que el Pacto Nacional contra la Violencia hacia la Niñez permitirá fortalecer la coordinación entre las tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles y los organismos internacionales. Su objetivo es prevenir, atender y erradicar todas las expresiones de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país. Añadió que el proceso se replicará en cada estado para consolidar una política integral de alcance nacional.

El encuentro incluyó tres paneles enfocados en el diagnóstico del sistema, los retos actuales y la estrategia de proyección para la próxima década.

SIPINNA Los Cabos reiteró su compromiso de reforzar que garantizan la protección, participación y bienestar de niñas, acciones y niños adolescentes del municipio.