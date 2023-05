Sí al “pacto de paz” con cárteles sobre desaparecidos, dice López Obrador

Luego de la solicitud del Colectivo Diez de Marzo, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, en el sentido de “pactar” un acuerdo de paz con los cárteles del narcotráfico para frenar la desaparición de personas, hoy martes 30 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo a favor de la iniciativa.

Fue el fin de semana cuando Delia Icela Quiroa Flores, portavoz del colectivo y hermana de un joven desaparecido desde el 2015 en Reynosa, lanzó tal intención al sostener “lo único que queremos es saber qué les pasó a nuestros familiares desaparecidos y que en el caso de que hayan fallecido tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo”.

Ante ello, el mandatario federal respondió a los cuestionamientos de la prensa en su conferencia matutina sobre si apoyaría tal idea de “pactar” con grupos del narcotráfico.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (…) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, afirmó el Ejecutivo mexicano.