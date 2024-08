¡Nos estás molestando!’: Padre corre a mujer de la iglesia por ruido de su bebé

Un nuevo video ha invadido las redes sociales, generando debate entre los usuarios de redes sociales, ya que muestra como un sacerdote corrió a una mujer y a su bebé de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, porque este estaba haciendo ruidos.

El video de apenas unos tres minutos deja ver al padre que está oficiando la misa, pero cuando escucha los ruidos que hace el bebé, menor a un año de edad, voltea a verlo de manera casi agresiva.

Apenas segundos después, cuando el pequeño volvió a balbucear, el padre, visiblemente exasperado, voltea nuevamente hacia la joven mamá y le hace la seña para que se salga de la iglesia.

“¿Me está corriendo porque mi bebé está cantando?”, contestó la mujer que cargaba a su hijo, y señalaba que solo estaba tratando de imitar las alabanzas que decían en la Iglesia, y no generando un gran alboroto.

Sin embargo, otra persona que se encontraba en misa intervino y le recordó a la mujer que el padre es el “representante de Dios” y, por lo tanto, tenía que respetar sus dichos, además, que mencionó que el bebé estaba molestando a todos los asistentes.

“Cuando usted me diga que a la casa de Dios no pueden entrar los bebés me salgo. No voy a poner atención a sus palabras. Por padres como usted es que la gente deja de venir a las iglesias. No voy a sacar a mi hijo. Voy a tomar misa, le guste a quien le guste”, respondió la mamá que no se inmutó ante los reclamos.