Padre de Elon Musk es acusado de abuso sexual

Un reportaje de The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, ha sido acusado de abuso sexual en contra de cinco de sus hijos y hijastros desde 1993. De acuerdo con el medio, las denuncias se habrían registrado en Sudáfrica y California, pero el ingeniero de 79 años no ha sido condenado por ningún delito.

La primera acusación data de 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, entonces de 4 años, señaló que había sido tocada de manera inapropiada. Años después, la misma joven afirmó haberlo sorprendido revisando su ropa interior y posteriormente aseguró que tuvo un hijo con él cuando ya era mayor de edad.

Otros familiares también lo acusaron de agredir a dos de sus hijas y a un hijastro. Incluso en 2023, una trabajadora social y parientes intervinieron cuando un niño de cinco años afirmó que su padre lo había tocado.

El reportaje menciona que se han abierto al menos tres investigaciones policiales independientes. Dos de ellas concluyeron sin cargos, mientras que se desconoce el resultado de la tercera.

Estas acusaciones han tenido impacto directo en la vida de Elon Musk, quien, según cartas y correos citados en la investigación, fue contactado en varias ocasiones por familiares que le pedían ayuda. En algunos casos, el empresario proporcionó apoyo económico e intentó mantener a sus familiares alejados de Errol Musk.

En entrevistas pasadas, Elon Musk afirmó que su relación con su padre es distante y que ha sido una de las experiencias más difíciles de su vida. En 2017, el magnate aseguró que su progenitor había cometido “casi todas las maldades imaginables”.

En la biografía autorizada publicada en 2023, Elon Musk reiteró que no mantiene comunicación con su padre, recordando que durante su infancia lo reprendía de manera severa y que esa convivencia fue un error que lamenta.