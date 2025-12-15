Padre e hijo, los perpetradores de ataque armado en playa de Australia, hay 16 muertos

Autoridades de Australia identificaron a Naveed Akram, de 24 años, y a su padre, un hombre de 50, como los tiradores responsables del ataque armado ocurrido el 14 de diciembre en Sídney, que derivó en un tiroteo masivo con al menos 16 personas fallecidas y otras 20 heridas en la playa de Bondi.

Los agresores, padre e hijo, abrieron fuego durante un evento comunitario que congregó a alrededor de mil asistentes por la celebración de Janucá. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, uno de los tiradores fue desarmado por un civil, acción que evitó un mayor número de víctimas.

El asistente, un comerciante que se encontraba en el estacionamiento del lugar, logró someter a uno de los atacantes y fue reconocido como héroe en Sídney. Tras el enfrentamiento, el padre falleció en el sitio, mientras que el hijo, Naveed Akram, permanece hospitalizado en estado crítico.

La policía de Australia informó que el ataque es investigado como un acto terrorista, luego de que se aseguraron al menos 15 armas de fuego en posesión ilegal y se localizaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado al agresor fallecido.

Entre las víctimas se encontraron personas de entre 10 y 87 años de edad, en su mayoría integrantes de la comunidad judía, motivo por el cual el hecho fue catalogado como antisemita. El tiroteo generó conmoción nacional debido a los estrictos controles de armas vigentes en el país.

El primer ministro australiano condenó públicamente los hechos al señalar que se trató de un acto de odio y terrorismo que golpeó al corazón de la nación. Asimismo, ordenó que las banderas ondearan a media asta en señal de duelo por las víctimas del ataque ocurrido en la playa de Bondi.