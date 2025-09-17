Persisten fallas eléctricas en planteles de Los Cabos; padres advierten más movilizaciones

Padres de familia de distintos planteles educativos en Los Cabos denunciaron que las fallas eléctricas en escuelas del municipio continúan sin ser atendidas por las autoridades. Aseguran que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) sólo responden tras manifestaciones y bloqueos.

🔌 Problemas eléctricos ponen en riesgo a estudiantes y docentes

Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, señaló que desde hace meses se ha solicitado la reparación de instalaciones eléctricas y sistemas de aire acondicionado. La falta de electricidad, combinada con las altas temperaturas, afecta directamente las condiciones escolares y el bienestar de los estudiantes.

“No hay electricidad, los aires acondicionados no funcionan y las aulas alcanzan temperaturas insoportables. Ya hemos enviado solicitudes, pero solo nos escuchan cuando tomamos calles o hacemos plantones. No es justo que tengamos que presionar para que cumplan con su obligación”, declaró López Monje.

🌡️ Altas temperaturas agravan el problema en aulas sin ventilación

Padres de familia de varias escuelas reportaron que los salones alcanzan temperaturas extremas durante el día, lo que dificulta el aprendizaje y representa un riesgo para la salud tanto de los alumnos como del personal docente. En algunos casos, se ha tenido que suspender clases por las condiciones inadecuadas.

📣 La SEP sin respuesta; se anuncian nuevas movilizaciones

Hasta el momento, la SEP no ha emitido una postura oficial sobre la situación. Sin embargo, los padres advirtieron que, si no se atienden de forma urgente las fallas eléctricas en las escuelas de Los Cabos, continuarán las protestas y movilizaciones en los próximos días.

