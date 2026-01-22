La historia que conmovió a la CDMX: localizan a los padres de los bebés con tanques de oxígeno

Tras la difusión masiva de un video en redes sociales que mostraba a una pareja caminando por calles de la Ciudad de México (CDMX) con dos bebés y sus tanques de oxígeno, usuarios lograron localizar a los padres de los menores, informaron fuentes de la búsqueda y publicaciones en plataformas digitales.

El clip original fue compartido por una mujer mientras viajaba en un vehículo por la Ciudad de México. En el se observa a un hombre y una mujer cargando a sus dos bebés, cada uno conectado a un tanque de oxígeno portátil, mientras avanzan a pie por banquetas y descensos de puentes peatonales.

La escena de los bebés acompañados de tanques de oxígeno rápidamente se volvió viral, provocando una ola de comentarios y una búsqueda impulsada por ciudadanos para localizar a la familia para ofrecer apoyo. Entre ellos, un usuario de nombre Heriberto, quien hizo un llamamiento en redes sociales con la intención de donar un automóvil que facilite los traslados de los padres y sus hijos.

Gracias a estos esfuerzos colectivos se logró establecer contacto con la madre de los bebés, quienes tienen dos meses y nueve días de edad, de acuerdo con reportes locales. Hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre su estado de salud ni las razones médicas específicas por las cuales los bebés requieren el uso de tanques de oxígeno.

La reacción ciudadana ante la imagen de los bebés con tanques de oxígeno también ha generado un debate sobre la necesidad de mayores apoyos e infraestructura urbana que facilite el acceso a servicios de salud, transporte y movilidad para familias en situaciones similares.

Movilización social y próximos pasos

Aunque la familia ya fue localizada, sigue el interés público por conocer más sobre sus necesidades actuales y el impacto que podría tener la ayuda ofrecida por conocidos y desconocidos. La historia de los bebés y sus padres en CDMX ha permanecido en tendencia en redes, consolidándose como ejemplo de solidaridad digital y ayuda comunitaria.

