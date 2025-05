Padres de familia cierran primaria en La Paz por fallas eléctricas

La escuela primaria Francisco Cota Moreno, en La Paz, fue cerrada temporalmente por padres de familia debido a la insuficiente capacidad eléctrica en los salones, lo que impide el funcionamiento de los aires acondicionados. Aunque se realizaron trabajos de cableado en el plantel, los equipos no pueden utilizarse por la falta de conexión adecuada a la red eléctrica externa.

Esta situación ha generado inconformidad entre madres, padres, alumnado y docentes, quienes consideran que las condiciones actuales impiden el desarrollo normal de las clases en temporada de calor. La presidenta de la mesa directiva de padres de familia, Elsa Montserrat Cosío Beltrán, explicó que desde marzo se han acercado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin obtener una solución concreta.

“Ellos vinieron, hicieron un trabajo, pero no tomaron en cuenta que ese trabajo no estaba completo. Hay cableado nuevo y dos aires por salón, pero sin la carga eléctrica adecuada no sirven. Desde hace más de tres años se ha solicitado esto y ahora nos dicen que el problema corresponde a CFE o a Finanzas”, expresó Cosío Beltrán.