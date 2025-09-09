Padres asumen control vial en escuelas ante falta de agentes de tránsito

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en escuelas de Los Cabos, autoridades implementaron el programa “Papá Vigilante”, una estrategia que responde a la falta de agentes de tránsito en horas pico escolares.

La iniciativa permite que padres de familia y personal administrativo colaboren en el control vehicular durante los momentos de mayor tráfico: la entrada y salida de los alumnos. El programa ya opera en varios planteles del municipio.

🚦 ¿Qué es el programa “Papá Vigilante”?

Isimar Canett Ojeda, coordinador de Atención Ciudadana y Vinculación Social, explicó que el programa busca ordenar el tráfico escolar en zonas donde no se cuenta con suficiente presencia de tránsito municipal.

“El programa Papá Vigilante es para trabajar con los padres de familia y el personal administrativo. El objetivo es tener más control en la hora de entrada de los niños, porque en ocasiones se genera un caos al querer dejarlos”, indicó.

Los padres que participan reciben chalecos reflectantes, paletas de alto y simuladores de policía, herramientas que les permiten colaborar activamente en la organización del tránsito en zonas escolares.

👨‍👩‍👧‍👦 Corresponsabilidad ciudadana en la seguridad vial escolar

El programa no solo alivia la carga operativa de los elementos de tránsito, sino que también promueve la participación ciudadana y la creación de una cultura de prevención vial en la comunidad educativa.

“Sabemos que hay muchas escuelas y vialidades donde hay tránsito apoyando todas las mañanas, pero no se puede cubrir todo el municipio. Por eso es importante que los padres apoyen”, agregó Canett Ojeda.

El objetivo final es reducir riesgos de accidentes viales en escuelas y fortalecer la cooperación entre padres, escuelas y autoridades municipales.

