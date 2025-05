Padres de familia critican cambio en calendario escolar Los Cabos

La Asociación de Padres de Familia de Los Cabos expresó su rechazo a la incorporación de una semana adicional de vacaciones escolares en el ciclo 2025–2026, medida anunciada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de reconocimientos al magisterio.

Adriana López Monje, presidenta regional de la asociación, advirtió que esta decisión podría afectar la educación de los estudiantes y generar una carga económica para las familias, ya que muchas no cuentan con días de descanso adicionales ni recursos para cubrir el cuidado de sus hijos durante más tiempo.

Durante los festejos del Día del Maestro, el pasado 15 de mayo, Sheinbaum explicó que el ajuste al calendario escolar no responde a una demanda sindical, sino a una reflexión basada en la comparación con calendarios educativos de otros países. Sin embargo, padres de familia en Los Cabos consideran que la medida no toma en cuenta la realidad educativa ni laboral del país.

“La educación no va bien, su programa de la Nueva Escuela Mexicana no va bien y nosotros no nos va ayudar en nada a las familias tener más vacaciones con los niños, ya que los padres de familia no van a tener más vacaciones como los maestros.

Esto va a repercutir en la formación educativa y en lo económico ya que va tener que ver dónde deja a sus hijos todo este tiempo. Uno se programa, y ellos vienen a desprogramar todo lo que un padre de familia hace en cuanto a su tiempo, dinero y atención. Creo que es muy desafortunado que estén cumpliendo caprichos y exigencias de los líderes”.