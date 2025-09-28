Padres de familia denuncian que las fallas eléctricas en escuelas es por falta de planeación

Desde hace varios años, las escuelas públicas de Los Cabos enfrentan serios problemas de energía eléctrica, lo que afecta el proceso educativo. La Escuela Primaria Marisela Escobedo, en Cabo San Lucas, ha suspendido clases por falta de suministro eléctrico en los salones.

Este problema no es aislado; afecta a diversos planteles educativos en el municipio y en todo Baja California Sur, según denuncian padres de familia y representantes escolares.

Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, atribuye estas fallas eléctricas recurrentes a la falta de planeación adecuada durante la construcción y crecimiento de las escuelas públicas.

“Siempre se tiene problemas en ese sentido, con todas las escuelas. La infraestructura está diseñada para pocas aulas y el crecimiento las rebasó. Solo tapan el hoyito para salir del paso”, señaló.

Los padres han tenido que organizarse para recaudar fondos y mejorar la infraestructura eléctrica, garantizando un ambiente adecuado para el aprendizaje de los alumnos.

Por su parte, el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) informó que ya concluyó la ampliación de la carga eléctrica en varios planteles, instalando subestaciones, transformadores y alimentadores que aseguran el suministro eléctrico.

ISIFE agregó que durante el último año se rehabilitaron más de 100 escuelas en Baja California Sur para que cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria para operar sin interrupciones.