Padres exigen solución tras seis semanas sin clases en secundaria de Cabo San Lucas por falta de luz

Durante seis semanas, la Escuela Secundaria General Raúl Enrique Guerrero Montaño, ubicada en la colonia Gastelum en Cabo San Lucas, ha estado sin clases debido a un problema en su red eléctrica. Aunque el gobierno estatal aseguró que se estaba trabajando para resolver esta situación, otras escuelas en esta delegación siguen con clases suspendidas por la misma causa.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, padres de familia de esta secundaria se manifestaron exigiendo el regreso a clases presenciales. Señalan que ni siquiera se están ofreciendo clases virtuales, ya que los docentes solo envían tareas mediante un grupo, sin proporcionar el acompañamiento necesario para los estudiantes. Así lo expresó la señora Guadalupe Arriaga, madre de familia del plantel.

“La situación por la cual los estudiantes no tienen clases es porque se dijo que los transformadores para los aires acondicionados no servían, que no abastecen de energía eléctrica. Ahorita el clima ya cambio, seguimos en la misma situación. Ahorita no sabemos cual es el pretexto; nosotros queremos y exigimos soluciones. Ya no queremos que sigan restringiendo las clases a los niños de la secundaria, queremos y exigimos las clases”.