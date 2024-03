Padres de familia bloquean calle en protesta por cierre de turno vespertino en Cetmar 31

La asamblea general del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 31 en Cabo San Lucas determinó el viernes 1 de marzo iniciar un paro indefinido de labores. La razón principal detrás de esta decisión fue la falta de personal suficiente para brindar la atención necesaria a los alumnos, especialmente en el turno vespertino.

Rodolfo Romero Osuna, secretario general de la delegación del CETMAR 3, informó que, a pesar de las conversaciones mantenidas con las autoridades federales, no se logró llegar a un acuerdo. Como resultado, el plantel educativo ha decidido cerrar el turno vespertino para el próximo ciclo escolar. Esta medida afectará aproximadamente a 500 jóvenes que buscaban espacio para cursar el nivel medio superior.

Esta mañana, padres de familia del CETMAR 31 tomaron la decisión de bloquear la calle Camino al Faro Viejo, donde se encuentra ubicado actualmente el centro educativo. La acción fue motivada por la falta de resolución por parte de las autoridades respecto al problema de la escasez de espacios en el nivel bachillerato. Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, enfatizó que el cierre de 500 espacios adicionales agravaría aún más la situación existente.

“Se debe al cierre del turno vespertino del CETMAR 31, 500 espacios se van a perder por cerrar este turno. Necesitamos que la autoridad se haga presente, tenemos más de una hora esperando a que lleguen y no llegan. Solo te voy a decir que la encargada de atender este asunto se fue de candidata a diputada, dejó todo tirado, no atienden, el gobernador tampoco está atendiendo. Ya tenemos una hora y no ha venido la autoridad, tenemos los dos carriles cerrados y no se han aparecido, vino Seguridad Pública muy atento. Necesitamos que se acerque la autoridad responsable de esto, que sería el gobernador”.