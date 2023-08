Padres de familia gastan arriba de 5,000 pesos en el regreso a clases

El regreso a clases implica una serie de gastos para los padres de familia. En un sondeo realizado por el equipo de CPS Noticias, algunas personas señalaron que este año destinarán arriba de 5,000 pesos en la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos, mochilas y colegiaturas.

Esta cifra concuerda con la estimación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la cual había calculado un gasto por alumno de entre 5,500 y 7,500 pesos por alumno.

Adriana es madre de familia de tres menores: dos en primaria y uno en preparatoria. Ella se encuentra a medio camino en las compras del regreso a clases, y ya ha resentido el golpe a su bolsillo. Además, ha notado un aumento en los precios en comparación con el año pasado.

“Ahorita me gasté casi 1,300. De aquel, de la lista de útiles fueron como 500 pesos. Me falta todavía lo de él. No sé qué le vayan a pedir y todavía faltan los unos uniformes y los zapatos. Así que todavía me falta. ¿Cuánto iré a gastar? No sabría decirte. Tan solo ahorita con él, su puro uniforme, de uno nada más, sin el deportivo, sin chamarra, sin nada, fueron casi los 1,300 pesos; más aparte los zapatos, yo creo que alrededor de unos 700 pesos”, mencionó.