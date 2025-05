Padres de familia respaldan al magisterio, pero exigen reanudar clases en Los Cabos

El paro de labores que mantienen docentes del municipio de Los Cabos desde hace dos semanas, encabezado por el Movimiento Sindical Cabeño, ha generado preocupación entre las familias, ya que ha dejado sin clases a miles de estudiantes de nivel básico. Aunque los maestros exigen mejoras laborales y una reforma al sistema de pensiones, la interrupción del servicio educativo ha comenzado a generar tensiones con otros sectores y piden reanudar clases.

Entérate: Paro magisterial deja sin clases a 124 escuelas en Baja California Sur

Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, expresó su respaldo a las demandas del magisterio, pero advirtió que no pueden apoyarse acciones que afecten directamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación.

“Nosotros siempre hemos manifestado que el derecho a los niños de recibir educación no puede ser su método para exigir sus derechos. Es importante que retomemos el tema que, desde el 2015, ganamos un recurso legal donde dejaron muy claro que los derechos de las niñas, niños y jóvenes están por encima de los derechos laborales de los maestros”, expresó López Monje.

La dirigente aseguró que los padres están en su derecho de tomar medidas legales, en caso de que se mantenga la suspensión de clases. Señaló que no se puede justificar una lucha gremial a costa de la educación de los menores.

“Ya les hemos dicho muchas veces que los padres de familia los podemos apoyar pero no faltando a clases, las clases se tienen que seguir dando y tendrán apoyo. No hay manera, es que es muy complicado apoyar a alguien que secuestra un derecho de un ser tan vulnerable como un niño para poder garantizar su derecho, es casi casi un secuestro, un chantaje, no es la forma”, añadió.