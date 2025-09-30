Padres de familia piden regresar pláticas contra violencia en escuelas

La Asociación de Padres de Familia en Los Cabos solicitó que en los planteles escolares se retomen las pláticas de prevención de violencia. También expresó su respaldo a la campaña “Préstame tus ojos”, impulsada por el colectivo Búsquedas San José del Cabo, que busca acercarse a las juventudes con charlas sobre desapariciones y violencia de género.

La presidenta de la organización, Adriana López Monje, destacó que la iniciativa llega en un momento oportuno. Recordó que desde hace varios años las autoridades educativas dejaron de promover programas de prevención que antes eran comunes en las secundarias del municipio.

“El problema es que ya no se hace nada de eso. La prevención se olvidó. Creo que, al ser una iniciativa, le otorgarán recursos y eso será mucho mejor. Sí sería bueno conocer la propuesta completa, pero definitivamente nos sumaríamos a algo que ayude a concientizar a los niños, niñas y jóvenes en temas de violencia y desapariciones”, expresó López Monje.

Agregó que la propuesta del colectivo es positiva porque también ayuda a enfrentar problemas actuales como el bullying y las agresiones escolares, que en los últimos días han encendido las alarmas entre autoridades y padres de familia en Los Cabos.

La campaña “Préstame tus ojos” fue presentada a inicios de septiembre. Su estrategia contempla ingresar a escuelas de nivel secundaria para dialogar con las juventudes sobre violencia de género y desapariciones de personas, con el fin de fomentar la empatía y la responsabilidad social.