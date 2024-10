Padres exigen solución a crisis eléctrica en escuelas de Los Cabos

Hasta el momento, los alumnos de los planteles de la Escuela Secundaria Técnica 16 y 14, así como de otras instituciones ubicadas en la colonia Gastelum, llevan más de una semana sin clases.

La suspensión de actividades se debe a una falla en los transformadores.

Según declaró la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, las escuelas no cuentan con la infraestructura eléctrica adecuada.

En relación a este tema, Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, señaló que no se alcanzó un consenso con Protección Civil para determinar si era necesario suspender las actividades en los planteles.

Una de las soluciones planteadas para que los alumnos continúen con sus actividades es realizar las clases de manera virtual.

“Están los niños sin clases, los maestros literal deciden no dar clases porque ellos argumentan que no es suficiente. Yo creo que todo esto tiene que condensarse, para eso tenemos a Protección Civil Municipal, Estatal y de la SEP para poder definir si dar o no clases. Sabemos que las clases las quieren mandar de manera virtual”.