Padres de familia exigen soluciones ante la saturación de escuelas en Los Cabos

Ante el reciente anuncio del cierre de algunas instituciones educativas en Baja California Sur, CPS Noticias y Tribuna de México sostuvo una entrevista con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, con el fin de conocer si actualmente en el municipio se tiene registro de cierre de instituciones.

López Monje mencionó que el cierre de estos recintos se ha presentado en el municipio de La Paz, mientras que dentro del municipio de Los Cabos hacen falta espacios educativos ya que actualmente la llegada de familias al destino ha incrementado la población saturando los espacios educativos.

“Mira sobre el tema de los planteles educativos, que quieren cerrar por falta de matrícula la mayoría de ellos está en La Paz, aquí en Los Cabos, pero definitivamente, en Los Cabos nos hacen falta planteles, no, nos sobran. Aquí todo el tiempo está llegando familias a Los Cabos, diariamente llega un promedio de 25 familias a Los Cabos, a radicar, a buscar una mejor condición de vida, entonces la demanda de espacios educativos es enorme y obviamente tendrán que reconfigurar ver cómo se resuelve el tema, pero las escuelas no se pueden cerrar”.

Según lo mencionado por Adriana López Monje, las autoridades educativas no han proporcionado información detallada sobre los motivos detrás del cierre de las instituciones educativas. Alicia Meza Osuna, secretaria de Educación en Baja California Sur, ha declarado a los medios de comunicación que estas acciones no son arbitrarias.

Sin embargo, para los padres de familia es de suma importancia que el derecho a la educación se garantice de manera accesible, para que los niños y niñas puedan asistir a escuelas sin la necesidad de realizar traslados a largas distancias.

“Desconozco la justificación para hacerlo, o sea, sé que ellos dicen que es porque ya no se necesita, pero no hay un sustento físico y obviamente los padres de familia están en todo el derecho de pelear por esos espacios educativos para sus hijos cerca de su casa, no tienen por qué moverse lejos de ella, el derecho a la educación es del menor y ese va donde está él, o sea, no, el menor tiene que ir a buscar su derecho fuera del área en donde vive, no tendría por qué ser así la autoridad no cumple con garantizar este derecho a los niños a las niñas y a los jóvenes”.