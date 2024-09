Toman primaria de La Paz ante golpes de calor a alumnos por falta de energía eléctrica

Un grupo de 15 padres de familia de la escuela primaria Víctor Hugo, en la colonia El Calandrio de La Paz, tomaron este 12 de septiembre las instalaciones para manifestarse por la falta de energía eléctrica en el plantel que ha provocado casos de golpes de calor y deshidratación en al menos 7 alumnos desde el inicio del ciclo escolar 2024-2025.

Apoyados por pancartas que colocaron en la entrada de la escuela, los protestantes cerraron con candados las puertas y provocaron la suspensión de clases en medio de un reclamo dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur para que gestione la reconexión de energía en la escuela.

La ausencia del servicio impide encender abanicos y aires acondicionados en las aulas, lo que ha provocado afectaciones en los niños que asisten a clases. A pesar de que los tutores de los alumnos enviaron desde el 26 de agosto una serie de oficios a la SEP pidiendo apoyo para resolver la situación, hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades escolares.

Las instalaciones tienen una antigüedad de 60 años desde su construcción, por lo que los inconformes aseguraron que el cableado eléctrico ya no da para las necesidades actuales del abastecimiento de energía, lo que en el pasado periodo escolar provocó varios apagones y daños irreversibles en los transformadores que dotaban de luz al plantel.

En un acto de desesperación, uno de los manifestantes, Agustín Pérez, declaró que seguirá el cierre total de la escuela hasta que les resuelvan la falta de energía, ya que estaría en juego la salud de los niños.

“No estamos aquí para negociar, estamos para exigir un derecho que es para nuestros hijos, si no lo hacemos de esta manera, no nos van a voltear a ver. Si no ejercemos presión no nos van a dar solución. ¿qué estamos esperando? ¿A que un niño por un golpe de calor o insolación se muera? Que es el caso más extremo para que vengan a darnos solución. Ya basta.”