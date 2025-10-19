¿Cuándo te pagan la Beca Benito Juárez? Fechas por letra, octubre 2025

Tras semanas de espera debido al periodo vacacional y el anuncio de aplazamiento en la dispersión, este sábado 18 de octubre de 2025, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) publicó el calendario oficial de pagos correspondientes al mes de octubre para estudiantes de educación media superior y superior.

El anuncio fue realizado por Julio León, titular de la CNBB, quien detalló que el pago se realizará de forma escalonada, según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, y únicamente para estudiantes de continuidad inscritos en el programa.

Fechas de pago por apellido (Media Superior)

Letras A, B, C : Lunes 20 de octubre

Letras D, E, F, G : Martes 21 de octubre

Letras H, I, J, K, L : Miércoles 22 de octubre

Letras M, N, Ñ, O : Jueves 23 de octubre

Letras P, Q, R : Viernes 24 de octubre

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27 de octubre

El funcionario también adelantó que en los próximos días se publicará el calendario de pagos para beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al mismo periodo.

Monto de apoyo económico para octubre

Como parte del quinto bimestre del año (septiembre-octubre), la CNBB reiteró los montos actualizados que recibirán los becarios:

Beca Educación Media Superior : $1,900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos bimestrales

Cabe recordar que estos pagos están dirigidos únicamente a beneficiarios de continuidad. Aquellos estudiantes que se registraron recientemente en el programa recibirán su primer depósito de forma retroactiva en los siguientes periodos de pago.

La CNBB recomienda a las y los estudiantes estar atentos a sus medios oficiales para confirmar el depósito y aclarar cualquier duda sobre su situación particular dentro del programa.