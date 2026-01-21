¿Quiénes pueden pagar 68 pesos de predial este 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado los beneficios fiscales para el ejercicio 2026, destacando que ciertos sectores de la población podrán realizar el pago del predial mediante una cuota fija de solo 68 pesos bimestrales. Esta medida busca apoyar la economía de los grupos más vulnerables de la capital, permitiéndoles mantener la regularidad en sus contribuciones inmobiliarias sin afectar severamente su presupuesto familiar.

Para acceder a este beneficio en la CDMX, los contribuyentes deben pertenecer a grupos específicos: adultos mayores sin ingresos fijos, jubilados, pensionados (por cesantía en edad avanzada, vejez, incapacidad o riesgos de trabajo), viudas, huérfanos pensionados y personas con discapacidad permanente. La aplicación de este descuento en el predial está sujeta a que el valor catastral del inmueble no exceda los límites establecidos en el Código Fiscal vigente para el presente año.

¿Cómo realizar el trámite? Los interesados deben acudir a las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas o realizar la actualización de sus datos a través de la plataforma digital oficial. Es indispensable contar con una cuenta llave de la CDMX y presentar la documentación que acredite la condición de vulnerabilidad. Una vez validada la información, el sistema aplicará automáticamente la reducción, permitiendo que el cobro del predial se vea reflejado con la tarifa preferencial.

Contexto y beneficios adicionales para los contribuyentes capitalinos

El programa de beneficios fiscales en la capital no es nuevo, pero para este 2026 se han ajustado los tabuladores para compensar la inflación. Además de la cuota fija de 68 pesos, el Gobierno de la CDMX ofrece un descuento del 8% a quienes realicen el pago anual del predial durante el mes de enero, y un 5% para quienes lo hagan en febrero. Estas estrategias de recaudación incentivan la formalidad y permiten financiar servicios públicos esenciales en las 16 alcaldías.

De acuerdo con estadísticas de la Tesorería, más de 100 mil hogares se benefician anualmente de estos subsidios. El objetivo de mantener el predial bajo para estos sectores es evitar el despojo patrimonial por deudas acumuladas, un problema recurrente en zonas de alta plusvalía donde residen adultos mayores con ingresos limitados. La transparencia en estos apoyos es fundamental para que el beneficio llegue realmente a quien más lo necesita.

