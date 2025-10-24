¿Quiénes podrán cobrar la beca Benito Juárez hoy 24 de octubre? Aquí te lo decimos

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es una beca que se le entrega a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior en México.

De forma bimestral se les entrega un apoyo de $1,900 pesos a los estudiantes inscritos al programa, estos pagos se realizan a finales de cada bimestre de forma alfabética conforme a sus apellidos.

¿Quiénes pueden cobrar la beca Benito Juárez este 24 de octubre?

En seguimiento con el calendario de pago del bimestre septiembre – octubre 2025 de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, los estudiantes beneficiados que podrán cobrar su apoyo son:

Estudiantes de apellido P

Estudiantes de apellido Q

Estudiantes de apellido R

Es importante recordar que los pagos son escalonados y se depositan a partir de la fecha mencionada.

Es posible que el pago tarde unos días en llegar, sin embargo, el dinero está asegurado y lo recibirán sin mayor complicación.