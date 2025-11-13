¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar 2025, HOY 13 de noviembre?

El calendario de dispersión de fondos de la Pensión del Bienestar sigue su curso y, para la jornada de hoy jueves 13 de noviembre, se ha confirmado qué beneficiarios reciben su apoyo económico.

Este crucial apoyo se dirige a las personas de 65 años o más, asegurando un ingreso básico para mejorar su calidad de vida durante la vejez. El monto depositado cubre el último periodo bimestral, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre

La Secretaría del Bienestar, coordinada por Ariadna Montiel, designó a la letra “L” como la beneficiada para obtener el depósito correspondiente al cierre del año.

¿Es el único pago? Programas sociales que también reciben fondos

La Pensión del Bienestar no es el único programa social que está entregando recursos durante este periodo de pagos de noviembre, ya que existen más depósitos activos dirigidos a otros grupos de la población. Entre estos se encuentra el apoyo bimestral de 3,000 pesos destinado a las Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad, cuyo monto asciende a 3,200 pesos.

También se contempla el Programa Madres Trabajadoras, que ofrece 1,650 pesos bimestrales por cada hijo de hasta cuatro años. Para las madres de niños con discapacidad, el apoyo es significativamente mayor, con 3,720 pesos bimestrales disponibles hasta que el menor cumpla los seis años.