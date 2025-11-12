¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar 2025, HOY 12 de noviembre?

El último depósito de la Pensión del Bienestar correspondiente al cierre de 2025 se realiza este miércoles 12 de noviembre. Más de 13 millones de beneficiarios están contemplados para recibir este apoyo, según el reciente corte de la Secretaría.

Hoy es el turno de un grupo específico de adultos mayores, quienes reciben un total de 6 mil 200 pesos. Este monto bimestral se destina a las personas cuya inicial del apellido paterno entra dentro del calendario establecido dependiendo el día.

La distribución escalonada busca evitar grandes concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar a lo largo del país. El pago total de este programa social se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre para cubrir a toda la población beneficiaria.

¿Quiénes reciben su depósito HOY 12 de noviembre?

De acuerdo con la información de las fuentes, las iniciales de los apellidos paternos que reciben el depósito de la Pensión del Bienestar el día de hoy, 12 de noviembre.Las iniciales de los apellidos que reciben el depósito de $6,200 pesos son:

H

I

J

K

Este calendario de pagos fue anunciado por la secretaria Ariadna Montiel y tiene como objetivo evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar. Si el primer apellido del beneficiario inicia con una de estas letras, ya pueden acceder al depósito.