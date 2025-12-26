¿No has pagado el predial? ¿ahora cuánto me cobrarán?

El pago del predial 2026 es uno de los compromisos fiscales más relevantes para propietarios de bienes inmuebles en los primeros meses del próximo año. Ser dueño de una propiedad conlleva ciertas responsabilidades como el pago de agua, luz, o de predial, un impuesto que, es necesario conocer por si se adquiere o vende un inmueble.

El predial es una aportación económica requerida anualmente por los gobiernos municipales. La recaudación de este impuesto se utiliza para el mejoramiento de instalaciones públicas como escuelas, hospitales y oficinas de gobierno, obras urbanas o provisión de servicios público

¿Cómo calcular el precio del predial?

El monto es determinado por ciertos factores de la propiedad para hacer el avalúo catastral. Entre los aspectos físicos evaluados de la vivienda se encuentran:

Tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial, oficina, bodega industrial u otro.

Casa habitación, local comercial, oficina, bodega industrial u otro. Superficie: Medición de todo el terreno, excluyendo por completo la edificación.

Medición de todo el terreno, excluyendo por completo la edificación. Construcción : Toda el área de construcción, omitiendo la superficie del terreno.

: Toda el área de construcción, omitiendo la superficie del terreno. Edad del inmueble: El tiempo de existencia que tiene la edificación, ya que las propiedades nuevas gravan más impuestos que los antiguos.

Descuentos y fechas clave para el pago del predial

Las autoridades municipales anunciaron que el pago del predial contará con incentivos por pronto cumplimiento:

Enero: quienes realicen el pago en cajas recibirán un 12% de descuento.

Febrero: los descuentos se mantendrán con 10% en cajas y 12% en línea para contribuyentes que cumplan durante este mes.

Estas facilidades buscan incentivar el cumplimiento oportuno del pago del predial, que forma parte de las obligaciones fiscales de los propietarios de inmuebles en el municipio y contribuye directamente al presupuesto local.

El cumplimiento del pago del predial es indispensable para evitar recargos y posibles acciones administrativas por adeudos, a la vez que permite a las autoridades locales contar con recursos para servicios públicos, infraestructura y otros programas municipales.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes anticipar su contribución y aprovechar los beneficios fiscales disponibles en el arranque del año para reducir la carga económica del impuesto predial.

