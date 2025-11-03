Dan fecha de pagos de Programas del Bienestar de bimestre noviembre–diciembre: letra por letra

La entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar del bimestre noviembre-diciembre comenzó este 3 de noviembre. La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que el periodo de depósitos se extenderá hasta el día 27 de noviembre.

Para asegurar una atención adecuada y ordenada a la creciente base de derechohabientes, la dispersión bancaria se efectúa según la letra inicial del primer apellido. La dependencia destaca que este esquema busca atender eficazmente al número cada vez mayor de beneficiarios inscritos en los programas sociales.

Este apoyo económico está dirigido a personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. También incluye a beneficiarias mujeres de 63 y 64 años, así como a sembradores y sembradoras del programa Sembrando Vida.

¿Cómo consulto mi fecha exacta de depósito del Bienestar?

La fecha precisa de pago asignada a cada derechohabiente está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar. Los beneficiarios deben visitar la página gob.mx/bienestar para revisar el calendario completo.

Hay un caso especial para las y los sembradores que participan en el programa Sembrando Vida, quienes recibirán su apoyo el 7 de noviembre. El depósito se procesa de forma directa y sin necesidad de intermediarios mediante el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Dónde puedo encontrar una sucursal del Banco del Bienestar?

Para quienes necesiten ubicar las sucursales más cercanas del Banco del Bienestar, existe un portal de consulta específico. El sitio web habilitado para esta información es “ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx”.