“Vamos a estar pendientes” de paisanos afectados por “Idalia” en Florida: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno, en específico, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estará muy atenta a las posibles afectaciones que dejé el huracán “Idalia” en Florida.

Este fenómeno meteorológico impactó en dicha entidad estadounidense este miércoles, provocando lluvias intensas, y por consiguiente, inundaciones catastróficas.

“Sí, es un huracán fuerte el que está afectando Florida. Nosotros vamos a estar pendientes de la situación, y cómo hacemos en todos los casos, vamos a ayudar”, aseveró el mandatario.

Además, mencionó que el apoyo no solo se brindará a los mexicanos que radican en Florida, sino a todas las personas que puedan resultar afectadas por el paso de “Idalia”.

López Obrador reconoció que Estados Unidos es un gobierno con capacidades y recursos para solventar esta posible desastre humano, no obstante, México será solidario con su país vecino.

Esto, en referencia a que podría poner a disposición de Estados Unidos a elementos de la Marina para apoyar en labores de rescate, y brindar ayuda en lo que se necesite.

Finalmente, pidió a los paisanos mexicanos estar atentos a todo lo que las autoridades informen, para apoyar en lo que se necesite.

Según información del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), el huracán “Idalia” es potencialmente peligroso para todos los habitantes de Florida.

