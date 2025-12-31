Países de Asia dan la bienvenida al 2026 con tradiciones de Año Nuevo

Varios países de Asia, encabezados por Japón y Corea del Sur, comenzaron las celebraciones de Año Nuevo 2026 con ceremonias tradicionales que combinan rituales culturales y reuniones públicas para marcar el cambio de calendario.

En Japón, cientos de miles de personas asistieron a templos budistas donde se realizó el tradicional repique de campanas a la medianoche, símbolo de purificación espiritual y despedida del año anterior. La llegada del Año Nuevo en este país estuvo acompañada por costumbres centenarias como el consumo de fideos soba para atraer la buena fortuna en el nuevo ciclo.

Ceremonias en Corea del Sur y más países asiáticos

En Corea del Sur, otro de los países que marcaron temprano el inicio de 2026, miles de personas se reunieron en el Pabellón Bosingak, en Seúl, para escuchar la campana histórica sonar 33 veces a medianoche, una práctica que simboliza la dispersión de la mala fortuna y el recibimiento del nuevo año.

Las celebraciones del Año Nuevo también se extendieron a otros países de la región, con actividades públicas que incluyen encendidos de linternas, espectáculos culturales y eventos comunitarios que reflejan la diversidad de tradiciones con las que diferentes naciones reciben el inicio de 2026.

Recorrido global de las festividades

La recepción del Año Nuevo en estos países forma parte de un despliegue global de celebraciones que avanza por husos horarios desde el Pacífico hacia Occidente, con comunidades en todo el mundo ajustando sus costumbres para dar la bienvenida al 2026.

Aunque el enfoque de este conteo inicial recae en Japón y Corea del Sur, otros países de Asia y Oceanía ya han celebrado el cambio de año con fuegos artificiales y eventos públicos, poniendo de manifiesto la variedad de formas en que distintas culturas saludan la llegada de un nuevo ciclo.

