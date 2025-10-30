Fisco advierte sobre palabras prohibidas en transferencias SPEI para evitar sanciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia a contribuyentes sobre el uso de palabras sensibles en las transferencias electrónicas SPEI, ya que ciertos conceptos pueden activar alertas automáticas, provocar revisiones fiscales o incluso bloqueos temporales de cuentas por sospechas de operaciones irregulares.

De acuerdo con especialistas en materia fiscal, los sistemas automatizados del SAT y de las instituciones bancarias analizan los conceptos de pago en busca de términos vinculados con actividades ilícitas, apuestas, criptomonedas o compraventas no registradas.

Entre las palabras y expresiones que deben evitarse en los conceptos de transferencia destacan:

“Pago por droga”, “arma”, “apuesta”, “bitcoin”, “criptomoneda”

“Depósito secreto”, “regalo Hacienda”, “dinero extra”, “evasión”

“Venta sin factura”, “negocio oculto”, “servicio no declarado”

“Blanqueo”, “lavado”, “mordida”, “coima”

El uso de este tipo de términos puede detonar revisiones automáticas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y derivar en reportes de operaciones inusuales, aunque se trate de simples bromas o mensajes personales.

“Cualquier transferencia que contenga palabras relacionadas con evasión fiscal, corrupción o actividades ilícitas puede generar un reporte inmediato, incluso si el monto es pequeño”, explicó un analista bancario consultado.

El SAT recordó que todos los contribuyentes deben utilizar conceptos claros y verídicos al realizar o recibir transferencias SPEI, especialmente si están relacionados con operaciones comerciales o de servicios, pues la autoridad cruza esta información con las facturas electrónicas (CFDI).

Asimismo, recomendó usar descripciones neutras y comprobables, como “pago de servicio”, “honorarios”, “renta”, “compra de producto” o “transferencia personal”, para evitar malentendidos o revisiones innecesarias.

“La transparencia en las operaciones bancarias protege tanto al usuario como al sistema financiero. El mal uso de los conceptos puede tener consecuencias fiscales o legales”, advirtió el organismo.

El SAT también recordó que el sistema financiero mexicano colabora con la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la detección de operaciones sospechosas, en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.