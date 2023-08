¡Palomazo!: AMLO canta “A mi manera” con IA

Este jueves y tras ser cuestionado sobre los avances tecnológicos en México, el presidente López Obrador sorprendió a la audiencia y se echó una palomazo, pues con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) cantó ‘A mi manera’ de Vicente Fernández.

Tras solicitar que buscarán el video que a él mismo sorprendió, el mandatario habló de un ante proyecto que su administración dejará para el “futuro de México” en cuanto a cómo debe de continuar crecimiento “cuáles son las oportunidades, qué regiones deben promoverse, desarrollarse”.

Como ejemplo puso el Plan Sonora, también habló del manejo racional del agua y sobre el impulso de cultivos de manera inteligente enfocados a la cantidad de consumo de agua

“Qué hacer con la industria energética, como garantizar el que se pueda llevar la transición energética, todo esto, lo que nosotros no podemos ya llevar a cabo, lo que está quedando pendiente, pero que en línea generales, en esbozos vamos a dejar para que los que nos sustituyan tengan estos elemento, para que puedan ser aplicados por que si tenemos una visión de lo que es el país y de lo que debe ser el desarrollo a futuro”.

Destacó que si se aplica o no dependerá de las visiones futuras, no obstante, reiteró su deseo de dejar marcado un rumbo a seguir, uno que no es “una imposición, si no algo opcional”

“Es decir, México tiene todo este potencial para sus generaciones futuras, para seguir garantizando el bienestar de la gente, que tengan un futuro de justicia”.

Finalmente dio por concluida la mañanera, no sin antes disfrutar con sonrisa ancha su versión de ‘A mi manera’ gracias a la IA.