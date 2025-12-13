PAN acusa a gobierno de Morena de subir impuestos y “castigar” a las familias en BCS

Rigo Mares, dirigente estatal del PAN, calificó como una “doble injusticia” que después de recortes federales, el gobierno local traslade la carga al bolsillo de los ciudadanos mediante la elevación de impuestos como el de nómina, ambiental e ISABI, además de autorizar nueva deuda para municipios.

El PAN en Baja California Sur manifestó este viernes su rechazo ante el incremento de impuestos aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, al considerar que tales decisiones no sólo perjudican a las familias sudcalifornianas, sino también al sector productivo y al desarrollo económico de la región.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rigo Mares, señaló que las medidas fiscales recién adoptadas, como el aumento al Impuesto Sobre Nómina, la ampliación del impuesto ambiental, la homologación y alza del ISABI, así como la autorización de nueva deuda para el municipio de Comondú, impactan de forma directa en la economía local.

Mares aseguró que estos ajustes surgen después de que el gobierno federal, encabezado por Morena, aplicara recortes al presupuesto estatal, por lo que —afirmó— en vez de defender los intereses de Baja California Sur ante la federación, las autoridades estatales optaron por trasladar los costos a la ciudadanía.

“Primero Morena recorta recursos desde el centro y luego, aquí en el estado, decide cobrar más impuestos. Es una doble injusticia para Baja California Sur: no defienden al estado y además castigan a las familias y a quienes trabajan todos los días”, declaró Mares durante su posicionamiento público.

El dirigente panista también criticó lo que calificó como una falta de estrategia fiscal y mala gestión presupuestaria por parte del gobierno estatal, al argumentar que el aumento de impuestos no responde a un plan serio de crecimiento económico ni a una administración eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, Mares hizo referencia a observaciones de auditorías por más de 7 mil millones de pesos durante los primeros tres años de la actual administración estatal, incluyendo más de 1,200 millones sin comprobar en la Cuenta Pública 2023, información que, dijo, debería exigirse que se aclare antes de imponer nuevas cargas fiscales.

Por último, el PAN reiteró su postura de votar en contra de estas medidas y anunció que continuará señalando lo que considera abusos fiscales, con la promesa de defender a las familias y al sector productivo de Baja California Sur.

