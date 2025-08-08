PAN BCS formaliza denuncia contra diputado de Morena por violencia política

Este viernes, el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres contra el diputado morenista Sergio Polanco . La acción se realizó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) , a raíz de expresiones calificadas como misóginas en un evento público.

En entrevista con medios, Melissa Almeida , secretaria general del PAN Baja California Sur , explicó que la denuncia se interpuso por comentarios del legislador que se viralizaron en días recientes. Polanco señaló que a las mujeres “ se les maltrataba por ser gritonas ”.

“No podemos permitir que se normalice este tipo de comentarios, y menos cuando vienen de personas que deben procurar nuestro bienestar y crear leyes que nos protejan. No se deben promover este tipo de expresiones. Presentamos la denuncia en el INE de manera supletoria, ya que el instituto estatal está en vacaciones. De otra forma, hubiéramos tenido que esperar más tiempo”, afirmó Almeida.

El dirigente subrayó la gravedad del caso, sobre todo en un contexto de creciente violencia contra las mujeres en el estado. Recordó que en 2023 y 2024 se registraron más de 2 mil casos , y que en lo que va de este año la cifra ya supera mil 500 denuncias .

La denuncia será turnada a las instancias correspondientes y el PAN dará seguimiento puntual.

Las declaraciones de Sergio Polanco provocaron indignación social y el rechazo de actores políticos. Los comentarios se emitieron durante una reunión para organizar un evento en apoyo a víctimas de violencia .

