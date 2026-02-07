El PAN critica presunta asociación entre Morena y crimen

Durante la reunión nacional de dirigentes estatales celebrada en Baja California Sur, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un fuerte posicionamiento contra la administración federal actual. El líder nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, sostuvo que en el país existe una absoluta asociación entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado. Para el PAN, la situación de violencia que atraviesa México es una consecuencia directa de pactos que han permitido el avance de la delincuencia.

Jorge Romero Herrera calificó como criminal lo que el partido oficialista le ha hecho a la nación, señalando que el discurso de abrazos ha sido la materialización de un pacto cuyos efectos son visibles. El dirigente afirmó que el nivel de descomposición es inaceptable cuando quien debe cuidar a la gente parece comandar a quienes la atacan. En este sentido, sentenció que para librarse del crimen, primero hay que librarse del gobierno guinda.

El líder del Partido Acción Nacional aseguró que esta percepción es compartida por amplios sectores de la sociedad y gobiernos extranjeros. Según su visión, lo que se ve no se juzga y la ciudadanía está consciente del deterioro institucional que vive el país bajo las siglas de Morena.

Dentro de la agenda de la reunión nacional de dirigentes estatales, se advirtió sobre el deterioro específico en Baja California Sur. Jorge Romero Herrera alertó que el estado está perdiendo la paz que se había recuperado en años anteriores. Señaló que cuando aumentan delitos como el secuestro, se genera una bola de nieve que afecta directamente la tranquilidad de las familias sudcalifornianas.

Por su parte, el dirigente local Rigo Mares coincidió en que el estado no tiene un buen gobierno ni soluciones a los problemas actuales. Rigo Mares recordó que bajo administraciones del PAN, la entidad logró contener etapas críticas de violencia gracias a estrategias decididas que hoy han sido abandonadas por la falta de rumbo.

Finalmente, el Partido Acción Nacional reafirmó su compromiso de trabajar para recuperar la confianza ciudadana. La meta establecida por los dirigentes es devolverle al estado y al país la seguridad que se ha perdido en los últimos años debido a las omisiones de las autoridades actuales.

