PAN exige a la FGR proceder contra Ana Guevara por presunto desfalco de 186 millones de pesos

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar contra Ana Gabriela Guevara, exdirectora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por un presunto desfalco de 186 millones de pesos durante su gestión.

Los legisladores señalaron que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, debe llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y evitar cualquier intento de “carpetazo”.

Irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2022 se detectaron irregularidades graves en el manejo de recursos públicos destinados al deporte nacional.

Los hallazgos incluyen licitaciones sin aclarar, sobrecostos en contratos, pagos sin comprobación y servicios fantasma relacionados con alimentación, seguridad y gas LP.

También se documentaron cobros indebidos y pagos inexistentes a entrenadores, lo que evidencia un manejo deficiente de los recursos.

Millones sin aclarar durante su administración

El PAN recordó que hasta mayo de 2024, la ASF había identificado 44 anomalías graves que suman 626 millones de pesos sin justificar.

De ese monto, 250 millones se consideran irrecuperables, mientras que el resto sigue bajo observación.

Aunque la Auditoría presentó denuncias ante la FGR, ninguna ha avanzado a juicio.

Exigen transparencia y rendición de cuentas

El 23 de septiembre de 2024, Ana Guevara ofreció una conferencia de prensa para despedirse del cargo. Sin embargo, no explicó el destino del dinero ni las denuncias abiertas.

Los diputados federales Federico Döring y Raúl Torres afirmaron que el caso debe marcar un precedente contra la corrupción en el deporte mexicano.

Ambos llamaron al nuevo titular de la Conade, Rommel Pacheco, a colaborar con la FGR y entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

Actualmente, la Fiscalía mantiene cuatro carpetas de investigación relacionadas con las finanzas de la Conade.

Una de ellas, iniciada en 2020, involucra el presunto desvío de 51 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Hasta el momento, ninguna investigación ha derivado en procesos judiciales.