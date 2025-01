PAN exige que se aplique la ley y no se convierta en simulación el caso de Óscar Leggs

Tras la vinculación a proceso del ex alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, por el delito de abuso de autoridad por simulación, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur manifestó que no le sorprende la falta de pronunciamiento por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre la situación legal del ex funcionario, quien es además militante de esa fuerza política.

Rigoberto Mares Aguilar, presidente estatal del PAN en la entidad, destacó que, como partido, exigen que las autoridades lleven a cabo un combate real contra la corrupción, con transparencia, y que este proceso no quede solo como una “llamarada de petate”.

“Yo me he pronunciado sobre lo que era la corrupción en el municipio de Los Cabos. No me extraña que Morena como partido no haga alusiones o se abstenga de comentarios al final, como la pasada administración como esta son los mismos funcionarios; el mismo gobierno. Nosotros pedimos como partido exista un combate a la corrupción, que exista transparencia, que esto no vaya ser una “llamarada de petate”. Lo que nosotros sabemos y hemos revisado es que efectivamente en la pasada administración hubo un desaseo muy importante en el manejo de los recursos”.

Mares Aguilar también expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones del actual gobierno, señalando que hay una incongruencia al vincular a proceso a exfuncionarios mientras ratifican a otros que estuvieron involucrados en la administración señalada por corrupción.

“Si dudamos de las intenciones de los actuales gobiernos de que verdaderamente exista justicia. Porque por un lado si señalan al ex alcalde, pero mantienen a los mismos funcionarios de la pasada administración. Podemos ver en el municipio de Los Cabos funcionarios ratificados en este gobierno municipal actual; que estuvieron en la pasada administración y también manejaron recursos públicos”.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur informó que las investigaciones en torno al caso continúan y que más exfuncionarios de la administración pasada están siendo investigados. Algunos de estos aún ocupan cargos públicos o cuentan con fuero constitucional. Ante esta situación, el CDE del PAN aseguró que dará seguimiento al caso para garantizar que la ley se cumpla a cabalidad.

