PAN exige al gobierno de BCS soluciones urgentes para la energía

Luego del último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido de Acción Nacional (PAN) hizo un análisis en el que señalan dudosos los datos presentados. Su dirigente, Marko Cortés Mendoza, puso en duda los datos ofrecidos e hicieron un llamado a atender el problema de energía eléctrica.

Argumentó que en cinco años ha aumentado la violencia, la deuda pública, la corrupción y los servicios prometidos durante la presente administración. Recientemente, acompañada de la ola de calor registrada en Baja California Sur, se registraron cortes de energía eléctrica en diversas colonias de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú.

° Cortes de energía eléctrica afectan a 80 mil usuarios en BCS

Al respecto, Senadora de la República y presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Baja California Sur, María Guadalupe Saldaña Cisneros, hizo un llamado:

“Hago un llamado al Gobernador de nuestro Estado de Baja California Sur para que le pida al Presidente de la República que voltee a vernos, que voltee a ver el grave problema que tenemos de falta de energía eléctrica y de estas tarifas tan caras que pagamos de luz en nuestro Estado, porque no se nos ha reclasificado la tarifa. Así como está apoyando a otros estados en este tema, que nos apoye a los Sudcalifornianos”.

Asimismo, previo al informe de gobierno, el 11 de abril de este año, el PAN hizo un llamado al Gobierno Federal, a través de un comunicado del Congreso del Estado de Baja California Sur señalaron que:

“A pesar de que el gobierno federal ha anunciado descuentos en el costo de la energía eléctrica para los estados que registran temperaturas superiores a los 30º C, Baja California Sur no ha sido incluida en estas medidas, a pesar de que en varios municipios de la entidad se registran temperaturas superiores a los 40º C en verano. “Esto es un trato injusto para las y los sudcalifornianos, que tienen que pagar tarifas exorbitantes.