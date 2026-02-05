“Es una absoluta asociación”: PAN acusa nexos de Morena con el crimen organizado en La Paz

La Paz vivió hoy una jornada de fuertes reclamos políticos. En primer lugar, el jefe nacional del PAN, Jorge Romero, dio una rueda de prensa en la capital. Allí acusó a los gobiernos de Morena de tener nexos directos con el crimen organizado. Asimismo, Romero dijo que la violencia regresó con fuerza a Baja California Sur. Según sus datos, el año 2025 fue el más violento en la entidad de los últimos siete años.

Inseguridad y pactos señalados

El líder panista criticó la estrategia federal de seguridad. De hecho, calificó la frase “abrazos, no balazos” como una prueba de un pacto con la delincuencia. Debido a esto, afirmó que la violencia y los secuestros crecen como una “bola de nieve”. Por lo tanto, aseguró que su partido luchará por ganar el estado en 2027. Según comentó, el objetivo es proteger a las familias, a los niños y a las mujeres sudcalifornianas.

Por otro lado, Romero habló sobre las promesas económicas rotas. Por ejemplo, señaló que Morena prometió no subir impuestos ni endeudar al país. Sin embargo, en Baja California Sur han subido varios cobros importantes. Citó el aumento al impuesto sobre la nómina y el nuevo impuesto turístico. Por esta razón, aseguró que estas medidas afectan mucho a los pequeños negocios y a las empresas de turismo locales.

El dirigente nacional llamó “farsa” al proyecto de Morena. Incluso, usó como ejemplo lo ocurrido con el alcalde de Tequila, Jalisco. Ese funcionario fue detenido por supuestos vínculos con redes de extorsión. Por consiguiente, Romero pidió a la gente estar alerta. De igual forma, Juan Pablo Colín, líder del PAN en Jalisco, apoyó estas quejas. Colín dijo que en Morena no revisan el pasado de sus candidatos antes de registrarlos.

Rumbo a las elecciones de 2027

Sin duda, el PAN busca renovar su imagen ante la gente. En resumen, Romero anunció que el partido se abrirá más a los jóvenes y a los ciudadanos. No obstante, reconoció que el camino no será fácil. De esta manera, planean frenar lo que llaman el “daño económico” de la región. Finalmente, Jorge Romero cerró su gira en La Paz pidiendo unidad a sus seguidores para enfrentar los retos que vienen.

En conclusión, la política en el estado se calienta mucho antes de las elecciones. Con estas acciones, el PAN nacional pone a Baja California Sur como una prioridad para el 2027. Igualmente, se espera que estas quejas generen una respuesta rápida de los líderes de Morena en el estado. El debate sobre la seguridad y el dinero apenas comienza.

